Mitarbeiter abgelenkt Betrüger greifen in einem unbeobachteten Moment in die Kasse

Foto: Andrey Popov/ 123rf.com

Am Donnerstag, 4. Februar, gegen 14.10 Uhr, verwickelte ein männlicher Kunde die Kassiererin des Edeka-Marktes in Wernberg-Köblitz in ein Gespräch und bat sie einen 100-Euro-Schein zu wechseln, währenddessen ein Begleiter einen kleinen Einkauf bezahlte.