20.000 Euro Schaden Autofahrerin konnte oder wollte nicht abwarten und baut Unfall

Durch einen unübersichtlichen Abbiegevorgang ereignete sich in Freudenberg ein Unfall mit einem Sachschaden von 20.000 Euro. Mit etwas mehr Zeit und Abstand wäre er definitiv vermeidbar gewesen. So geschehen am Donnerstagnachmittag, 4. Februar, um 16.50 Uhr, in Etsdorf in Freudenberg auf der Staatsstraße 2040.