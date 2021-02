Anzeige erstattet Ford-Fahrer (81) ärgert sich über Zivilfahrzeug der Polizei und beleidigt die eingesetzten Polizisten

Aus Ärger über ein kurzzeitig links geparktes Polizeifahrzeug beleidigte ein 81-Jähriger am Donnerstagnachmittag, 4. Februar, eine Zivilstreife.

Hof. Die Beamten sahen kurz vor 17 Uhr in der Bachstraße zwei Männer, die dem äußeren Anschein nach dem Rauschgiftmilieu zuzuordnen waren. Um diese zu kontrollieren, fuhren die Zivilpolizisten mit ihrem Dienstfahrzeug kurz an den linken Fahrbahnrand und begaben sich zu den Fußgängern. Nachdem es die Situation nach wenigen Sekunden zuließ, parkte eine Beamtin den die Fahrbahn blockierenden Dienstwagen an einer anderen Stelle. Um für Außenstehende die Einsatzsituation zu verdeutlichen, schaltete sie das Blaulicht ein. Dieser kurze Moment hatte aber gereicht, um den Unmut eines Ford-Fahrers zu wecken. Er beschimpfte die Beamten mit beleidigenden Äußerungen. Die Zivilpolizistin zeigte ihren Dienstausweis vor und versuchte, dem Autofahrer die Situation zu erläutern. Dieser gab sich jedoch weiter aufbrausend und äußerst unzugänglich. Die Aufforderung, sich auszuweisen ignorierte der Mann, rangierte um die Beamtin herum und fuhr davon. Die Einschätzung hinsichtlich der beiden Fußgänger hatte sich im Übrigen bestätigt. Die Zivilbeamten entdeckten bei einem der beiden, einem 26-Jährigen, eine geringe Menge Marihuana.

Nachdem die Bearbeitung des Rauschgiftfalles abgeschlossen war, suchte das Streifenteam die Halteradresse des Ford-Fahrers auf, um ein klärendes Gespräch herbeizuführen. Auch hier zeigte sich der 81-Jährige verbal aggressiv und überhaupt nicht zugänglich. Da er die Möglichkeit einer Aussprache und Entschuldigung verstreichen ließ, leiteten die Beamten ein Verfahren wegen Beleidigung und Verweigerung der Namensangabe ein.