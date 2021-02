Zeugen gesucht Dachrinnen-Klau in Marktredwitz – Polizei ermittelt gegen Unbekannt

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 4. Februar, wurde der Polizei Marktredwitz angezeigt, dass an einem Anwesen in der Blumenstraße in Marktredwitz Teile einer Kupferdachrinne entwendet wurden.