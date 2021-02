Marktredwitz 38-Jährige fährt angetrunken und entgegen der Fahrtrichtung durch den Kreisverkehr

Am Donnerstag, 4. Februar, gegen 23.20 Uhr, befuhr eine 38 Jahre alte Frau mit ihrem VW Bora die Kreisstraße WUN14 in Marktredwitz von Rathaushütte kommend in Richtung Seußen. In Korbersdorf fuhr die 38-Jährige dann in falscher Richtung in einen dortigen Kreisverkehr ein.