Verkehrskontrolle 41-Jähriger sitzt unter Alkoholeinfluss am Steuer

Am Freitag, 5. Februar, kurz nach Mitternacht, befuhr ein 41-Jähriger aus dem Landkreis Regensburg mit seinem Pkw bei Nabburg die Autobahn A93 in Fahrtrichtung Holledau. Nachdem Beamte der Autobahnpolizei Schwandorf bemerkten, dass an seinem Audi das Heckkennzeichen fehlte, unterzogen sie ihn im Nahbereich der Anschlussstelle Schwarzenfeld einer allgemeinen Verkehrskontrolle.