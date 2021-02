Hinweise erbeten Alle vier Reifen eines geparkten Ford Fiesta zerstochen

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 3. auf 4. Februar, zerstach ein unbekannter Täter alle vier Reifen eines in der Neunburger Straße in Bodenwöhr geparkten Ford Fiesta.