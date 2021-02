Polizei bittet um Hinweise 19-Jährige muss Schaden in Höhe von mindestens 2.500 Euro an ihrem Skoda feststellen

Foto: 123rf.com

Am frühen Mittwochabend, 3. Februar, erstattete eine 19-jährige Schwandorferin Anzeige bei der PI Schwandorf, da ein bislang unbekanntes Fahrzeug in Schwarzenfeld die komplette rechte Fahrzeugseite ihres grauen Skoda Fabia beschädigt hatte. Es war ein Schaden in Höhe von mindestens 2.500 Euro entstanden.