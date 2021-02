Angezeigt 48-Jähriger hat Marihuana statt Werkzeug in seiner Multitooltasche

Ein amtsbekannter 48-Jähriger aus Schwandorf wurde am Donnerstagnachmittag, 4. Februar, in der Kantstraße Ecke Kreuzbergstraße in Schwandorf einer Personenkontrolle unterzogen. In seiner rechten Jackentasche fanden die Beamten eine Multitooltasche.