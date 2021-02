Fahrt beendet Amtsbekannter 26-Jähriger ist ohne Führerschein und unter Drogen mit dem Auto unterwegs

Foto: Aleksandr Shyripa/123rf.com

Ein Polizeibeamter der PI Schwandorf war am Donnerstagabend, 4. Februar, gerade mit seinem privaten Pkw auf dem Nachhauseweg, als er in Schwandorf einen amtsbekannten 26-Jährigen in einem Ford Fiesta fahrend erblickte, von dem er wusste, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.