Hinweise erbeten Unbekannter klaut zehn Stück Fleisch und setzt Räucherofen in Brand

Foto: 123rf.com

Ein bislang unbekannter Täter entzündete am frühen Donnerstagmorgen, 4. Februar, im Garten eines Anwesens in Säulnhof in Stulln zwischen 0 und 3 Uhr einen Räucherofen.