Zwei Ölfässer mit circa 200 Liter Öl sollten vom Vorplatz der Werkstatt eines Unternehmens Am Brunnfeld in Schwandorf mittels eines Hubwagens abtransportiert werden. Beide Fässer kippten beim Transport jedoch um.

Schwandorf. Aus einem der Ölfässer löste sich der Transportstopfen, sodass eine größere Menge Öl auslief. Das Öl gelangte über das Abflusssystem in einen kleinen See und über eine Verbindung in einen weiteren Fischweiher.

Die Feuerwehr Schwandorf errichtete in beiden Gewässern zunächst Ölsperren. Eine Fachfirma übernahm dann das Absaugen des Öles. Es entstand ein Schaden von insgesamt circa 10.000 Euro.