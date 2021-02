Die Polizei bittet um Hinweise Bordwände eines Anhängers auf der A93 verloren

Am Dienstag, 2. Februar, verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer auf der A93 einen Verkehrsunfall, weil sich von seinem Anhänger die Bordwände lösten und auf der Fahrbahn liegen blieben.

Luhe-Wildenau. Der Unfall ereignete sich gegen 16.45 Uhr, als ein Pkw auf der A 93 in südliche Richtung auf Höhe der Autobahnausfahrt Luhe-Wildenau in die auf der rechten Fahrbahn und dem Standstreifen liegen gebliebenen Anhängerteile fuhr. Zum Glück blieb der Fahrer des Pkw unverletzt. Jedoch beläuft sich sein Schaden am Fahrzeug auf circa 2.000 Euro.

Bislang hat sich der/die Unfallflüchtige des Fahrzeuggespanns noch nicht bei einer Polizeidienststelle gemeldet. Deshalb bittet die Verkehrspolizei Weiden um Hinweise von Zeugen, die Aufschluss über das Unfallgeschehen und den Unfallverursacher geben können. Diese können sich mit der sachbearbeitenden Verkehrspolizeiinspektion Weiden unter der Telefonnummer 0961/ 401-0 in Verbindung setzen.