Unfälle bei Grafenwöhr Zwei Wölfe überleben den Zusammenstoß mit einem Auto nicht

Innerhalb von nur fünf Tagen wurden im Dienstbereich der Polizei Eschenbach (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) zwei Wölfe im Straßenverkehr getötet. In beiden Fällen wurde der örtlich und fachlich zuständige Ansprechpartner vom Landesamt für Umweltschutz hinzugezogen, der einen Rüden und eine Fähe bestätigte.

Grafenwöhr/Hütten. Der erste Unfall ereignete sich bereits am Freitag, 29. Januar, gegen 5.15 Uhr, auf der Kreisstraße 21 zwischen Mantel und Hütten. Kurz vor der Ortschaft Hütten wurde der Wolf, ein Rüde, von einem aus Mantel kommenden Mitsubishi erfasst und getötet. Die 60-jährige Fahrerin sicherte, wie in solchen Fällen rechtlich gefordert, die Unfallstelle ab und verständigte die Polizei. An dem Pkw entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro.

Am Dienstag, 2. Februar, ereignete sich erneut ein Unfall mit Beteiligung eines Wolfes. Ein Verkehrsteilnehmer bemerkte auf der B299 zwischen Hütten und Kaltenbrunn gegen 16.15 Uhr ein Tier auf der Fahrbahn liegend. Er hielt an und zog es zur Seite. Kurz darauf verendete das Tier. Das eigentlich unfallbeteiligte Fahrzeug fuhr offensichtlich einfach weiter, was rechtlich nach der Straßenverkehrsordnung und gegebenenfalls nach dem Bayerischen Jagdgesetz eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Bislang konnte der Verkehrsteilnehmer nicht ermittelt werden. Im Grundsatz muss eine Unfallstelle ordnungsgemäß abgesichert und unverzüglich die Polizei verständigt werden. Die wiederum kümmert sich wiederum die Verständigung des örtlich zuständigen Jagdpächters, der sich dann um die Beseitigung des Kadavers kümmert. Bei diesem Unfall kam eine Fähe zu Schaden.

Wer im letztgenannten Fall Hinweise zu dem Unfallbeteiligten machen kann, möge sich bitte mit der Polizei Eschenbach unter der Telefonnummer 09645/ 92040 in Verbindung setzen.