Gutachter hinzugezogen Auffahrunfall in Hirschau – haben die Bremsen versagt?

Am Dienstagmittag, 2. Februar, 12 Uhr kam es auf der B14 zu einem Auffahrunfall der nicht ganz alltäglichen Art.

Hirschau. Inmitten von Hirschau fuhr ein 20-jähriger Mann aus Weiden auf den vor ihn, verkehrsbedingt abbremsenden, 40-jährigen Hirschauer auf. Als Grund äußerte er sofort, dass seine Bremsen nicht griffen. Ob dies der Wahrheit entspricht und so ein menschliches Versagen als Unfallursache ausgeschlossen werden kann, wird das bestellte Gutachten zeigen. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeuglenker leicht verletzt und mussten in die umliegenden Krankenhäuser gebracht werden. In Folge des Unfalls und zur Unfallaufnahme musste die Fahrspur nach Schnaittenbach durch die ortsansässige Feuerwehr gesperrt werden.