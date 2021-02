Anzeige erstattet Auch für ein Golfcart braucht man einen Führerschein

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Dienstag, 2. Februar, gegen 10.20 Uhr, sollte in einer Gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft Neunburg vorm Wald ein Golfcart einer Kontrolle unterzogen werden. Der 16-jährige Fahrer wollte aber nicht kontrolliert werden, bog schnell ab und verschwand in einem angrenzenden Haus.