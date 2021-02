Das THW musste helfen 29-Jähriger fährt Auto beim Gassigehen in einer Wiese fest

Am späteren Dienstagabend, 2. Februar, fuhr ein 29-jähriger Schwandorfer mit seinem Pkw samt Anhänger über einen Feldweg bis zur Naab bei Krondorf, um dort mit seinem Hund spazieren zu gehen.

Schwandorf. Allerdings achtete er nicht darauf, dass der Boden durch den Regen aufgeweicht war und drohte sich festzufahren. Um es wieder auf den Schotter am Feldweg zu schaffen, versuchte der 29-Jährige, mit Schwung einen Bogen in der aufgeweichten Wiese zu fahren und blieb letztlich etwa fünf Meter vor der Naab mit seinem Skoda Oktavia in der Wiese stecken. Der 29-Jährige verständigte selbst das THW, das mit vier Mann vor Ort kam und den Pkw mittels Seilwinde wieder aus der Wiese zog.