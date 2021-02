Der Mazda eines 41-Jährigen aus Schwandorf machte sich am frühen Mittwochmorgen, 3. Februar, vor Fahrtantritt selbständig und rollte die Kronstettener Straße abwärts, bis er an einer abschüssig gelegenen Leitplanke zum Stehen kam.

Schwandorf. Es wurden keine weiteren Verkehrsteilnehmer gefährdet. Am Mazda entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 3.000 Euro, an der Leitplanke in Höhe von 1.000 Euro.