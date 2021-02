Eine 41-Jährige aus Schwandorf verwechselte am Dienstagmorgen, 2. Februar, in der Weinbergstraße beim Einparken das Gaspedal mit dem Bremspedal.

Schwandorf. Ihr Nissan fuhr deshalb über die Parklücke hinaus und prallte gegen einen Schuppen. Am Nissan entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro, am Schuppen in Höhe von circa 1.000 Euro.