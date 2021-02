Die Polizei ermittelt 10.000 Euro Schaden bei Brand in einem Wohnhaus in Schwandorf

Am Montag, 1. Februar, gegen 5.25 Uhr, kam es in der Paul-Keller-Straße in Schwandorf zu einem Brand einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses.

Schwandorf. Ein 35-Jähriger Bewohner des Mehrfamilienhauses hatte wahrgenommen, wie Rauch durch die Türe einer Wohnung im ersten Obergeschoss in den Flur drang, und verständigte sofort die Rettungskräfte. Die Türe zur Wohnung musste gewaltsam geöffnet werden, da sich der Wohnungsinhaber noch in der Wohnung befand. Allerdings konnte die Wohnung aufgrund der starken Rauchentwicklung durch die ersteintreffenden Polizeibeamten nicht betreten werden. Der 53-jährige Wohnungsinhaber hatte sich zwischenzeitlich an ein Fenster begeben, wo er durch die freiwillige Feuerwehr mittels Drehleiter aus der Wohnung gerettet wurde. Er wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus in Regensburg eingeliefert. Zur Sicherheit mussten neun Bewohner des Mehrfamilienhauses vorübergehend evakuiert werden. Sie konnten nach Ablöschen des Brandes jedoch wieder unverletzt in ihre Wohnungen zurückkehren.

Wie sich herausstellte war der Brand im Badezimmer der stark vermüllten Wohnung ausgebrochen. Da als Brandursache eine Zigarettenkippe in Frage kommen könnte, wurden durch die Polizei Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. An der Wohnung entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.