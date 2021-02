Hinweise erbeten Abgeschlossenes Mountainbike aus Fahrradkeller gestohlen

Foto: Björn Hennrichs/123rf.com

Ein Fahrrad im Wert von circa 1.000 Euro wurde bereits am Donnerstag, 28. Januar, aus dem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Philipp-Melanchthon-Straße in Amberg gestohlen.