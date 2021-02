Helmbrechts Eisplatte trifft Sachsen – Brummifahrer wird angezeigt

Eine Streife der Hofer Autobahnpolizei musste am Montag, 1. Februar, zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A9 bei Helmbrechts anfahren, der sich um kurz nach fünf Uhr morgens ereignet hatte.

Helmbrechts. Wie sich bei der Unfallaufnahme zeigte, hatte sich im Ortsbereich von Helmbrechts im Landkreis Hof auf der A9 eine Eisplatte vom Anhängerdach eines vorausfahrenden polnischen Sattelzuges gelöst. Unglücklicher Weise landete die Eisplatte auf der Frontscheibe des folgenden Audi eines 52-jährigen Sachsen. Die Scheibe wurde dadurch total beschädigt. Hier beziffern die Beamten den Schaden auf rund tausend Euro.

Den 31-jährigen Brummifahrer, der sein Dach vor Fahrtantritt nicht eisfrei gemacht hatte, zeigten die Beamten indes an. Außerdem musste er an Ort und Stelle sein Dach in Ordnung bringen. Er hinterlegte eine Sicherheitsleistung bei den Beamten.