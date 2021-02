Bei Wernberg-Köblitz Polizei bittet um Hinweise nach Verkehrsunfallflucht auf der A93

Am Samstag, 30. Januar, verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Autobahn A93 bei Wernberg-Köblitz einen Unfall und flüchtete mit seinem Fahrzeug ohne seiner Vorstellungs- und Feststellungspflicht nachzukommen.

Wernberg-Köblitz. Der Unfall ereignete sich gegen 11 Uhr auf der A93 auf Höhe der Autobahnausfahrt Wernberg-Köblitz in Richtung Hof. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte mit seinem Pkw das Heck eines silbernen Ford Fusion, sodass dieser ins Schleudern geriet und das Fahrzeug rechts und links mit der Leitplanke kollidierte.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem unbekannten Fahrzeug durch die aufnehmenden Polizeibeamten der Verkehrspolizeiinspektion Weiden blieb leider erfolglos. Man kann davon ausgehen, dass das flüchtige Fahrzeug an der Vorderfront einen Schaden aufweist. Zum Glück blieb der Fahrer des silbernen Ford unverletzt. Auch wurden weitere Verkehrsteilnehmer nicht in den Unfall involviert.

Es entstand an den Schutzplanken ein Schaden von circa 1.200 Euro. Der Schaden am Ford beläuft sich auf circa 8.000 Euro. Bislang hat sich der/die Unfallflüchtige noch nicht bei einer Polizeidienststelle gemeldet. Deshalb bittet die Verkehrspolizei Weiden in der Oberpfalz um Hinweise von Zeugen, die Aufschluss über das Unfallgeschehen und den Unfallverursacher geben können. Diese können sich mit der sachbearbeitenden Verkehrspolizeiinspektion Weiden n der Oberpfalz unter der Telefonnummer 0961/ 4010 in Verbindung setzen.