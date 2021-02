Marktredwitz 63-Jähriger rastet komplett aus und verletzt drei Polizisten

Am Sonntag, 31. Januar, gegen 21.20 Uhr, kam es in einer Wohnung eines Hochhauses Am Sterngrund in Marktredwitz zu mehreren Straftaten. Auslöser hierfür war, dass ein 63-jähriger Mann gegenüber einer Bekannten angegeben habe, dass er sich „wegräumen“ wolle.

Marktredwitz. Diese Bekannte verständigte daraufhin sofort die Polizei. Eine uniformierte Streife aus Marktredwitz eilte sofort zur Wohnung des 63-Jährigen. Dort seien die Beamten unmittelbar mit den Worten „Heil Söder“ begrüßt worden. In der Wohnung verhielt sich der Mann weiter sehr aggressiv. Auch gegenüber den Polizeibeamten gab er mehrfach an, sich umbringen zu wollen, weshalb seine Unterbringung in einem Bezirkskrankenhaus unausweichlich schien.

Beim Eintreffen der hinzugerufenen Rettungskräfte trat der 63 Jahre alte Mann mit voller Wucht gegen seine Wohnungstür. Dabei verletzte sich ein unmittelbar dahinter stehender Rettungssanitäter am Bauch. Daraufhin sollte der 63-Jährige gefesselt werden. Dies gestaltete sich aber sehr schwierig, da der 63-Jährige sich nach Leibeskräften wehrte. Er zerkratzte dabei einem der eingesetzten Beamten das Gesicht, wobei er gezielt dessen Augen anging.

Der aggressive 63-Jährige konnte dennoch von der Streife überwältigt und zu Boden gebracht werden. Dort wurde er bis zum Eintreffen einer zweiten Streife fixiert. Man legte ihm auch Handschellen an. Mit vereinten Kräften sollte der 63-Jährige im Anschluss in den Krankenwagen verbracht werden. Während des Aufrichtens gab der 63-Jährige aber immer noch nicht nach. Er trat in dieser Situation noch mit den Füßen gegen zwei der eingesetzten Beamten. Diese wurden dadurch am Waden- und Schienbein verletzt. Um weitere Angriffe dieser Art zu unterbinden, wurde der 63-Jährige dann sogar noch an den Füßen gefesselt. Schlussendlich konnte er dann in ein lokales Bezirkskrankenhaus eingeliefert werden.

Gegen den 63-Jährigen ermittelt die Polizeiinspektion Marktredwitz nun wegen diverser Delikte, unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung. Die diesbezüglichen Anzeigen werden in Kürze der Staatsanwaltschaft Hof zur Entscheidung vorgelegt.