Hinweise erbeten Weidener Familie wird erneut Opfer von Sachbeschädigungen

Erneut wurde die Familie eines 64-jährigen Weideners Opfer von Sachbeschädigern. Die Familie erwischte es bereits zum zweiten Mal.

Weiden. Nachdem bei der Familie bereits im vergangenen Jahr drei Autos mit unschönen Kratzern verziert wurden, so geschah dies nun in der Zeit von Samstag, 30. Januar, 20 Uhr, bis Sonntag, 31. Januar, 10 Uhr, an einem weiteren Fahrzeug.

Der Pkw des Herrn war in dieser Zeit im Bereich der Tannenbergstraße ordnungsgemäß geparkt, als ein bislang Unbekannter mehrere Kratzer über das Fahrzeug zog und so einen Schaden von rund 2.000 Euro verursachte.

Hinweise auf den Verursacher ergaben sich zunächst keine. Wer Hinweise auf den Sachbeschädiger geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Weiden unter der Telefonnummer 0961/ 4010 in Verbindung zu setzen.