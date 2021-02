Fahrt beendet Kleintransporter-Fahrer wird unter Drogeneinfluss geblitzt

Eine Geschwindigkeitsmessung wurde am Sonntag, 31. Januar, gegen 16 Uhr, einem 25-jährigen Mann aus Polen mit seinem Opel-Kleintransporter auf der Autobahn A93 bei Selb zum Verhängnis.

Selb. Beamte der Hofer Verkehrspolizei hatten im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung im Gemeindegebiet von Selb die Gerätschaften in Richtung Süden auf der A93 in einem auf 80 km/h begrenzten Streckenabschnitt in Stellung gebracht. Damit auch die ausländischen Temposünder zu ihrem Recht kommen, stellten sich mehrere uniformierte Streifen auf, die für eine Ahndung der Verstöße an Ort und Stelle sorgten.

Um 15.58 Uhr blitzte es dann bei dem 25-Jährigen, der mit 118 km/h unterwegs war. Eine Streife machte sich auf und stoppte den Kleintransporter. Für ihn wurde eine Sicherheitsleistung von rund 150 Euro fällig, die er bei den Beamten einzahlen musste. Den Beamten fiel jedoch auf, dass der junge Mann in den Kreis der Drogenkonsumenten fallen und nicht verkehrstüchtig sein könnte. Ein Drogentest bestätigte, dass der Fahrer kürzlich Drogen konsumiert hatte und eigentlich nichts hinter dem Steuer verloren hat. Nachdem sich der Drogensünder einer Blutentnahme unterzogen hatte, war für ihn gemäß Anweisung der Beamten die Fahrt erst einmal beendet. Außerdem leiteten die Polizisten ein Verfahren gegen den Polen ein.

Den traurigen Rekord bei der Messung, bei der es immerhin bei fast jedem Zehnten von 2.066 Gemessenen blitzte, belegte indes eine 45-jährige Frau aus München. Bei ihr löste die Kamera aus, als die Tachonadel gerade 142 km/h bei 80 km/h anzeigte.