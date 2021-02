Drogen in Teublitz aufgefunden Zwei minderjährige Mädchen besuchen mehrmals trotz Hausverbots die Gemeinschaftsunterkunft

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 29. Januar, um 10.50 Uhr, führte ein Hausfriedensbruch die Polizei in die Gemeinschaftsunterkunft Koppenlohe in Teublitz. Zwei minderjährige Mädchen hielten sich dort trotz Hausverbots bei einem Bewohner auf. Die Mädchen wurden in Gewahrsam genommen und in eine Betreuungseinrichtung nach Regensburg gebracht.