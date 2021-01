Für 200 Euro im Internet gekauft 29-Jähriger zeigt bei Kontrolle Phantasieführerschein vor

Ein 29-jähriger Amberger wurde Donnerstagnacht, 28. Januar, 21.50 Uhr, einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Amberg. Dabei zeigte er ein Dokument vor, das eine amtliche Übersetzung zu seinem iranischen Führerschein sein sollte. Die geschulten Beamten erkannten sofort, dass es sich hierbei um ein Phantasiedokument handelt und konfrontierten damit den aus dem Iran stammenden Mann. Er war sofort geständig und gab an, das Dokument für 200 Euro über eine bereits dahingehend bekannte Firma aus dem Internet erstanden zu haben. Da er sich bereits seit 2017 in Deutschland aufhält reicht sein iransicher Führerschein nicht mehr aus, sodass er letztendlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Seinen Weg in die Arbeit musste er anderweitig fortsetzen.