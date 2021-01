Dem Täter war wohl kalt Heizkörper aus öffentlicher Toilette entwendet

Foto: 123rf.com

Wie der Polizei Marktredwitz angezeigt wurde, wurde aus einer öffentlichen Toilette im Auenpark in Marktredwitz ein Elektro-Heizkörper entwendet. Der Stadt Marktredwitz entstand hierdurch ein geschätzter Entwendungsschaden in Höhe von circa 150 Euro. Die Tat müsse sich, ersten Erkenntnissen zufolge, am Freitag, 22. Januar, zwischen 6 und 18 Uhr, ereignet haben.