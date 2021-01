2,32 Promille 29-Jähriger ist nachts betrunken mit dem Rad unterwegs

Am Donnerstag, 28. Januar, gegen 22.15 Uhr, fiel einer uniformierten Streife der Polizei Marktredwitz ein Radfahrer auf, der in Marktredwitz den Radweg vom „Skaterpark“ her kommend in Richtung Dieselstraße befuhr. Bei einer im Anschluss durchgeführten Kontrolle des 29-jährigen Radlers aus Marktredwitz fanden die Polizisten in einer Jackentasche des Mannes eine geringe Menge Haschisch.