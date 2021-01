Am Donnerstagnachmittag, 28. Januar, um kurz nach 15 Uhr, befuhr eine 54-jährige Frau mit ihrem Pkw die Pfaffenreuther Straße in Waldsassen stadteinwärts. Auf Höhe der Josef-Hierl-Straße lief ihr ein Hund vors Auto. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Tier.

Waldsassen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Der Hund lief in unbekannte Richtung davon. Ermittlungen zum Hundebesitzer verliefen bislang ohne Erfolg.

Der Hund müsste bei dem Unfall verletzt worden sein. Er hat wuscheliges/zotteliges helles Fell und eine kniehohe Statur. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Waldsassen unter der Telefonnummer 09632/ 8490.