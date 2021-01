Steinberg am See Betrugsversuch scheitert – Angerufener hat keinen Neffen namens Michael

Foto: 123rf.com

Bereits am Mittwoch, 27. Januar, gegen 14.30 Uhr, erhielt ein 63-Jähriger aus Steinberg am See einen Anruf mit unterdrückter Rufnummer seines angeblichen Neffen Michael.