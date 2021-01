Hinweise erbeten Unfallflucht in Wackersdorf – Kotflügel gebrochen

Foto: 123rf.com

Ein blauer VW Golf mit Schwandorfer Zulassung war am Mittwoch, 27. Januar, von 21.30 Uhr an, bis Donnerstag, 28. Januar, 6 Uhr, auf dem Parkplatz einer Firma in der Oskar-von-Miller-Straße in Wackersdorf abgestellt. Als der Besitzer zu seinem Pkw zurückkam, musste er feststellen, dass der Kotflügel vorne rechts gebrochen war.