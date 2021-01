Knapp zwei Promille Völlig betrunken am Straßenverkehr teilgenommen

Am Donnerstag, 28. Januar, um 17 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung in der Fronberger Straße in Schwandorf ein Pkw auf, der trotz starker Dämmerung ohne Abblendlicht unterwegs war. Zudem fuhr der Opel Corsa mittig in der Straße.