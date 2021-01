Personenkontrolle 29-Jähriger hat flüssiges Amphetamin im Schraubglas dabei

Am Mittwochnachmittag, 27. Januar, sollte ein amtsbekannter 29-Jähriger aus Schwandorf einer Personenkontrolle unterzogen werden. Als der 29-Jährige den Streifenwagen erblickte, versuchte er zunächst sich der Kontrolle zu entziehen.

Schwandorf. Er wurde jedoch in der Brauhausstraße gestellt. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten ein Glas mit Schraubverschluss, das mit einer klaren Flüssigkeit befüllt war. Der 29-Jährige gab erst an, dass es sich nur um Wasser handeln würde, verstrickte sich dann aber in Widersprüche.

Anhand des Geruches der Flüssigkeit war sofort klar, dass es sich nicht um Wasser handelte. Ein Drogentest bestätigte, dass es sich vielmehr um flüssiges Amphetamin handelte. Das Rauschgift wurde sichergestellt und der 29-Jährige nach dem Betäubungsmittelgesetz zur Anzeige gebracht.