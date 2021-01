Winterliche Straßen Zwei Glätteunfälle in Schwandorf – Fahrer bleiben unverletzt

Am Mittwochmorgen, 27. Januar, kam es im Schwandorfer Bereich zu zwei Unfällen aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse.

Schwandorf. Um 6 Uhr war ein 44-Jähriger aus Burglengenfeld mit seinem Peugeot 307 von Neukirchen in Richtung Ettmannsdorf unterwegs. Kurz nach Krumlengenfeld kam der 44-Jährige wegen Schneeglätte von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Der 44-Jährige blieb zum Glück unverletzt. Am Peugeot entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro, da der rechte Kotflügel und die Vorderachse brachen. Der Pkw musste durch ein Abschleppunternehmen aus dem Graben geborgen werden.

Gegen 8.45 Uhr fuhr ein 56-jähriger Schwandorfer mit seinem Audi Q3 von Klardorf kommend die Klardorfer Straße stadtauswärts. An der Kreuzung zur Autobahnauffahrt wollte er nach links in Richtung Schwandorf abbiegen. Aufgrund von Eisglätte konnte er jedoch nicht anhalten, rutschte in den Kreuzungsbereich hinein und touchierte mit der hinteren Türe der Fahrerseite seines Q3 den vorbeifahrenden Nissan Qashqai eines 48-Jährigen aus Schmidmühlen, der von Schwandorf kommend in Richtung Steinberg am See unterwegs war. Am Audi Q3 entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro, am Nissan in Höhe von circa 1.300 Euro.