Bei Wiesau Unfall auf der A93 zieht längere Aufräumarbeiten nach sich

Am Dienstag, 26. Januar, ereignete sich auf der Autobahn A93 im Bereich der Anschlussstelle Wiesau ein Alleinunfall mit Sachschaden, im Anschluss dessen die Feuerwehr enorme Aufräumarbeiten zu leisten hatte.

Wiesau. Der Unfall ereignete sich gegen 16.25 Uhr, als ein 30-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Audi A6 die A93 in Richtung Hof befuhr. Auf Höhe der Autobahnausfahrt Wiesau wollte der Pkw einen Sattelzug überholen. Beim Überholvorgang brach das Heck des Pkw aus und das Fahrzeug stieß mit der linken Fahrzeugseite in die Mittelleitplanke der Autobahn. Dabei wurden vom Fahrbahnrand etliche Schottersteine auf einer Länge von circa 75 Metern auf die Fahrbahn geschleudert. Der Fahrer des Unfallwagens blieb unverletzt. Andere Verkehrsteilnehmer wurden dadurch nicht mehr gefährdet.

Die Feuerwehr von Falkenberg und Wiesau sicherten die Unfallstelle ab und kehrten die Straße wieder sauber. Ohne gröbere Verkehrsbehinderungen konnte der Verkehr während der Aufräumarbeiten in eingeschränkter Weise weiterlaufen. Der Sachschaden an der Mittelleitplanke beläuft sich auf circa 300 Euro. Der Sachschaden am Fahrzeug konnte zum Unfallzeitpunkt noch nicht ermittelt werden.