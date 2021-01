Ausgangssperre Sie (19) will ihn (26) nachts nach Hause fahren – kein triftiger Grund

Die Karte seines Mobiltelefons wollte ein 33-jähriger Amberger Dienstagnacht, 26. Januar, um 22.15 Uhr, weit nach dem Beginn der Ausgangssperre aufladen. Dafür beabsichtigte er eine Tankstelle in der Drahthammerstraße in Amberg aufzusuchen, was jedoch kein triftiger Grund ist seine Wohnung zu verlassen.