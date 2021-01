Polizei Mehrere Verkehrsunfälle in Schwandorf – eine Person leicht verletzt

Am Dienstag, 26. Januar, ereigneten sich in Schwandorf mehrere Verkehrsunfälle.

Schwandorf. In den Morgenstunden des Dienstags befuhr ein 30-Jähriger mit seinem Kleintransporter die Bundesstraße B85 und wollte von dieser nach links auf die Kreisstraße SAD22 in Richtung Fronberg einbiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Audi A3, der die Kreisstraße SAD22 befuhr und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 7.000 Euro.

Um 19 Uhr befuhr ein 18-jähriger Schwandorfer mit seinem Audi A3 die Bellstraße. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn kam der junge Fahrer ins Rutschen und schlussendlich im Graben zum Stehen. Der Schwandorfer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus Schwandorf eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Ein 21-jähriger Wackersdorfer befuhr mit seinem 3er BMW die Steinberger Straße in Richtung Karmelitenstraße. Beim Lenkvorgang auf schneebedeckter Fahrbahn brach das Fahrzeug aus und rutschte trotz Bremsung in einen angrenzenden Gartenzaun. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro.