Widerstand geleistet Renitenter Ladendieb landet im Bezirkskrankenhaus

Foto: Ralf Kalytta/123rf.com

Am Dienstagmittag, 26. Januar, gegen 11.30 Uhr, ist es im Albert-Pausch-Ring in Selbe in einem Verbrauchermarkt zu einem Ladendiebstahl gekommen. Ein 20-Jähriger hat, ersten Erkenntnissen zufolge, lediglich eine Dose Bier auf das Kassenband gelegt. Diverse andere Gegenstände in seiner Einkaufstasche habe er nicht auf das Kassenband legen wollen. Die Kassiererin forderte ihn auf dies zu tun. Er zog es jedoch vor, die Flucht zu ergreifen.