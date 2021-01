Infektionsschutz Uneinsichtige Partygäste in Waldsassen – Feier war in einem Livechat im Internet

Foto: 123rf.com

Am Montagabend, 25. Januar, erhielten die Beamten der Polizeiinspektion Waldsassen eine Mitteilung, dass in einer privaten Wohnung in Waldsassen mehrere Personen aus unterschiedlichen Hausständen zusammen feiern würden.