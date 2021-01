Anzeige erstattet Ohne Führerschein und mit Drogen am Steuer

Am Montag, 25. Januar, um kurz vor Mitternacht, wurde in Wackersdorf in Alberndorf in der Anemonenstraße ein Kleintransporter mit tschechischer Zulassung einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.