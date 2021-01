Hinweise erbeten Unbekannter fährt Metallzaun und Verkehrszeichen an und haut einfach ab

Am Donnerstag, 21. Januar, in der Zeit von 6 Uhr bis 13.15 Uhr, wurde in Nittenau im Heideweg ein schwarzer Metallzaun und ein Verkehrszeichen angefahren.