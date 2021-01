Hinweise erbeten Kleintransporter flüchtet nach Parkrempler

Am Montag, 25. Januar, gegen 21 Uhr, flüchtete ein Kleintransportfahrer mit polnischer Zulassung und blauer Plane vom Parkplatz Schlossberg in Pfreimd auf die Autobahn A93 in Fahrtrichtung Holledau, nachdem er zuvor beim Rückwärtsfahren gegen einen geparkten Silozug mit Leipziger Zulassung stieß.