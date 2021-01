Kripo ermittelt Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens – sieben Kälber sterben

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 26. Januar, gegen 2.35 Uhr, erhielt die Rettungsleitstelle einen Anruf über einen flackernden Feuerschein. Aus bisher noch ungeklärter Ursache gerieten auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Förbau in Schwarzenbach an der Saale sieben Kälberboxen und ein Teil der Dachfläche einer Stallung in Brand.