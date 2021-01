Verkehrspolizei Weiden Fahndungstreffer auf der A6 – gestohlener BMW aus dem Verkehr gezogen

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Sonntag, 24. Januar, stoppten zivile Fahnder der Verkehrspolizeiinspektion Weiden einen in England gestohlenen 5-er BMW mit rumänischen Kennzeichen. Der rumänische Pkw-Fahrer fiel den Beamten im Rahmen der Schleierfahndung gegen 13.10 Uhr auf der Autobahn A6 bei Schmidgaden in Fahrtrichtung Nürnberg auf Höhe des Parkplatzes Stockerholz auf.