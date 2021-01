Kontaktverbot als Folge Aggressives Beziehungsende in Kümmersbruck

Ein handfester Streit zwischen einem in Kümmersbruck lebenden Paar endete in der Wache der Polizeiinspektion. Am Sonntagnachmittag, 24. Januar, wollte sie (44 Jahre) ihm (40 Jahre) das Beziehungsende verkünden. Schuld wäre sein ständiger und übermäßiger Alkoholkonsum.