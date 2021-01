Schwandorf Drogenschnelltest reagiert bei 26-jährigem Fahrer positiv

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Sonntag, 24. Januar, um 19.20 Uhr, wurde ein Citroen mit Schwandorfer Zulassung in der Friedrich-Wilhelm-Weber-Straße in Schwandorf einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten stellten beim 26-jährigen Fahrer aus Wackersdorf drogentypische Ausfallerscheinungen fest.