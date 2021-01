Kurios Autodieb schläft beim Versuch, einen Seat kurzzuschließen, auf dem Fahrersitz ein

Ein kurioser Pkw-Diebstahl beschäftigte die Polizeiinspektion Weiden in der Nacht von Freitag auf Samstag, 22. auf 23. Januar.

Weiden. Ein 45-jähriger aus dem westlichen Landkreis Neustadt an der Waldnaab stellte seinen Pkw im Bereich des Weidener Bahnhofs ab und kehrte am frühen Samstagmorgen gegen 0.45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurück. Hierbei traute er vermutlich zunächst seinen Augen nicht. Am Fahrersitz befand sich eine ihm unbekannte und schlafende Person.

Die herbeigerufenen Beamten des Bundespolizeireviers Weiden und der Polizeiinspektion Weiden konnten am Einsatzort feststellen, dass es sich hierbei um einen 39-jährigen Regensburger gehandelt hat. Dieser verschaffte sich vermutlich über ein hinteres Fahrzeugfenster mit brachialer Gewalt Zugang ins Fahrzeuginnere und versuchte anschließend den sechs Jahre alten Seat Leon im Wert von rund 10.000 Euro kurzzuschließen. Dies misslang jedoch dem Mann und er schlief noch während seiner Tatausführung am Fahrersitz ein.

Da der Mann zur Tatzeit augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wurde bei ihm auf Weisung der Staatsanwaltschaft und zur Klärung der Schuldfähigkeit eine Blutentnahme angeordnet. Nach erfolgter Sachbearbeitung wurde der Mann in Abstimmung mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird unter anderem wegen eines versuchten Pkw-Diebstahls ermittelt. Der entstandene Sachschaden wird mit 1.000 Euro beziffert.