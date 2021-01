Polizeipräsenz Keine größeren Sicherheitsstörungen bei Autokorso und Demo in Amberg

Am Samstag fanden in Amberg ein Autokorso sowie eine Versammlung statt. Es kam zu keinen größeren Sicherheitsstörungen.

Amberg. Am 23. Januar war für das Stadtgebiet ab 17.30 Uhr ein Autokorso angemeldet, an den sich eine Versammlung auf dem Vorplatz des Amberger Kongresszentrums (ACC) anschloss. Der Autokorso wurde ab etwa 18 Uhr mit 50 Fahrzeugen durchgeführt. Es hatten sich etwa 25 weitere Fahrzeuge aufgestellt, um am Korso teilzunehmen, aufgrund der erreichten Höchstteilnehmerzahl, konnten diese Fahrzeuge nicht am Korso teilnehmen. Die Fahrt des Korso über den Altstadtring dauerte etwa 20 Minuten.

Im Anschluss an den Korso wurde auf dem Platz zwischen dem ACC und dem Kurfürstenbad von 18.40 Uhr bis 20.15 Uhr eine stationäre Versammlung durchgeführt. Die zulässige Teilnehmerzahl war bereits vor Versammlungsbeginn erreicht bzw. leicht überschritten, sodass der weitere Zustrom von Personen durch die Polizei unterbunden wurde. Insgesamt nahmen an der Versammlung circa 240 Personen teil. Etwa 150 Personen mussten abgewiesen werden. Bereits ab 19.20 Uhr kam es jedoch zu Abwanderungen vieler Teilnehmer.

Das polizeiliche Konzept von Präsenz und Kommunikation zeigte ihre gewünschte Wirkung. Ein besonderes Augenmerk lag auf der Einhaltung der Auflagen des Versammlungsbescheids sowie der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln. Der Maskentragepflicht wurde nachgekommen.

Gänzlich störungsfrei verlief die Versammlung jedoch nicht. Am Rande der Versammlung beleidigte ein abgewiesener Teilnehmer Polizeikräfte und wurde daraufhin festgenommen. Ferner wurde eine Anzeige gegen das Pressegesetz erstattet, da Flyer nicht die erforderlichen Impressumsangaben aufwiesen.

Die Polizeiinspektion Amberg wurde bei dem Einsatz durch die Bayerische Bereitschaftspolizei sowie weitere Dienststellen aus der Oberpfalz unterstützt. Auch Kommunikationsbeamte kamen zum Einsatz.